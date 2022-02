Genoa, Blessin: “Nella ripresa ci è mancato il gol e un pizzico di fortuna”

L'analisi del tecnico del Genoa dopo il pareggio per 1-1 contro il Venezia

Un Genoa solido al Penzo contro il Venezia ma con poca fantasia in attacco. Il tecnico rossoblù, Alexander Blessin ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione della squadra dopo l'1-1 contro la formazione lagunare. "Una partita che abbiamo iniziato con qualche difficoltà visto che perdevamo i contrasti e sul piano tattico sono stato costretto a modificare il rombo di centrocampo. Poi abbiamo fatto meglio e addirittura nei venti minuti finali abbiamo mancato il raddoppio. Ci è mancato il gol e un pizzico di fortuna, ma dobbiamo accettare il risultato e credere ancora di conquistare la salvezza visto che è possibile vincere contro qualsiasi avversario in questo campionato. Noi ci crediamo e lotteremo fin quando l'aritmetica non ci condannerà. I tifosi sono con noi e oggi al Penzo ci hanno sostenuto fino alla fine e sentendoli intonare i cori mi è anche venuta la pelle d'oca quando sono andato a salutarli nel settore ospiti dello stadio di Venezia".