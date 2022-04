Genoa, Blessin: “Nella ripresa meglio ma non ho avuto buone sensazioni oggi”

Le parole a fine gara del tecnico rossoblu'

Il tecnico del Genoa,Alexander Blessin, ha commentato in sala stampa la sconfitta di Verona per 1-0, gara decisa da Simeone."Perdere non piace a nessuno e stasera non ho avuto una buona sensazione visto che conta anche come si perde. Avevo detto che avremmo dovuto ritrovare subito il ritmo, e nel primo tempo non l'abbiamo fatto bene. La gara è stata persa per quello: abbiamo perso quasi tutti i duelli, per l'80%. Nella ripresa siamo passati al 4-3-3 puntando sulla velocità e abbiamo dimostrato un altro atteggiamento: di quello sono soddisfatto. La squadra infatti ha reagito e ha cercato di agguantare il pareggio. Ora bisogna guardare avanti. Mi domando anche se abbiamo fatto tutto correttamente nell'ultima settimana. L'unica nota lieta che ci portiamo a casa è il sostegno dei tifosi. Anche stasera sono stati favolosi così come a Pegli in all'allenamento: ci hanno dato una soddisfazione enorme. Questa cosa ti mette la pelle d'oca. Avremo bisogno di loro nelle prossime sette partite. Dispiace non avergli dato una gioia stasera, ma ora il focus è sulle prossime partite".