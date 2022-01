Genoa, Blessin: “Nessuna promessa ai tifosi ma si può centrare la salvezza”

Parla il tecnico rossoblù

Nel corso di una lunga intervista con l'edizione odierna de LaGazzetta dello Sport, il tecnico del Genoa Alexander Blessin si è soffermato sulla sua nuova avventura in Italia ma anche delle sue origini e la grande influenza avuta da Ralf Rangnick: "Quando era il mio allenatore (allo Stoccarda, n.d.r.), mi ha insegnato il suo stile molto aggressivo. Poi, quando allenavo le giovanili del Lipsia, nelle gare in casa veniva a vederci, e dava molti consigli. Per metà il mio calcio nasce da qui, ma per il resto ho sviluppato il mio stile, come Nagelsmann o Jesse Marsch hanno creato il loro", ha spiegato il mister del Grifone.