Genoa, Blessin: “Partita tesa ed equilibrata ma siamo contenti per la vittoria”

Partita decisa da un episodio. La lettura di Blessin a fine gara

Un gol alla fine del match di Badelj, regala i tre punti al Genoa contro il Cagliari e per Sturaro e compagni si riaccende la speranza salvezza. Il commento dopo la vittoria di Marassi del tecnico rossoblu', Alexander Blessin ai microfoni di DAZN: "Avevo avvisato i miei ragazzi di mettere tanta pazienza e aspettare il momento giusto per colpire gli avversari. E' stata una lotta come avevo previsto. Questa era una gara da 95' e non da 90'. Adesso siamo molto contenti di questa vittoria anche se arrivata nei secondi finali. E' stata una partita tesa e soprattutto equilibrata, ma siamo contenti per la vittoria. Adesso guardiamo avanti visto che ci aspetta il derby con la Sampdoria e sappiamo che per noi è un'occasione ghiotta. Badelj è stato bravo ma tutti i ragazzi meritavamo questa gioia. Milan è un calciatore molto importante per noi. Le motivazioni arrivano in automatico anche se il calendario è difficile".