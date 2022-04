Genoa, Blessin potrebbe dover rinunciare a quattro big contro il Cagliari

Alcune assenze in vista della sfida salvezza col Cagliari

Potrebbe essere la sfida decisiva per dare la svolta al finale di stagione. Parliamo della gara che attende il Genoa questo weekend contro il Cagliari, per la 34esima giornata di Serie A. Un match importantissimo dal quale il Grifone dovrà uscire con i tre punti per sperare nella salvezza. Eppure, per mister Alexander Blessin, la settimana che porta a tale incontro non è iniziata nel migliore dei modi.

Infatti, nel primo giorno di allenamenti con la squadra, il tecnico tedesco, come si apprende da calciomercato.com, non ha infatti potuto contare sul recupero di nessuno degli infortunati. Parliamo dei vari vari Sturaro, Rovella, Cambiaso e Vanheusden che sono rimasti ancora bloccati in infermeria.

Un bel poker di assenze importanti che non sembrano, ad oggi, recuperabili per la sfida contro i sardi di domenica. Staremo a vedere se ci saranno novità. Per le eventuali alternative, la palla passa al tecnico che saprù certamente cosa inventarsi...