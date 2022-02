Genoa, Blessin: “Prestazione buona per lunghi tratti poi in 10 abbiamo sofferto”

L'analisi del tecnico del Genoa dopo lo 0 a 0 di Roma

Con coraggio, cuore e orgoglio, il Genoa ha strappato un punto d'oro per la salvezza all'Olimpico contro la Roma. Il tecnico Blessin ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di DAZN: "Sono contento del risultato e in parte anche dalla prestazione della squadra visto come si è battuta per tutta la gara. Stiamo anche crescendo in fatto di mentalità e questo è un segnale importante per il campionato. Uscire da Roma senza aver subito reti è anche un aspetto che mi lascia soddisfatto e la difesa ha retto bene per lunghi tratti del match poi però nella ripresa ci siamo abbassati facendo qualche errore soprattutto quando siamo rimasti in inferiorità numerica. Guardiamo con fiducia alle prossime partite e spero che cresceremo ancora. Gol Zaniolo annullato? In Germania non li abbiamo mai commentati gli episodi. Sul mercato di gennaio della società posso dire di essere contento anche perchè ci siamo parlati a lungo". A Blessin viene chiesto che differenza ha trovato tra il calcio tedesco e quello italiano. "Be in Bundesliga c'è più intensità e si gioca anche sulle ripartenze rapide mentre in Serie A prevale il tatticismo".