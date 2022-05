Genoa, Blessin: “Sconfitta di oggi ha evidenziato i soliti problemi in attacco”

L'analisi a fine gara del tecnico rossoblu' dopo il ko interno con il Bologna

Il Genoa chiude il campionato di Serie A con una sconfitta interna. I rossoblù, già retrocessi in B, hanno perso contro il Bologna per 1-0 e al termine del match il tecnico del Genoa Alexander Blessin in conferenza stampa ha analizzato la partita: "La gara di oggi ha rispecchiato le altre partite da quando sono allenatore di questa squadra. Un'occasione da gol per l'avversario, hanno fatto subito gol e noi abbiamo avuto diverse occasioni e non abbiamo segnato. Sicuramente non è stata la nostra migliore partita. E' sempre difficile, dopo una partita così, dire delle cose. Abbiamo dei giocatori che hanno un contratto ma abbiamo bisogno di qualità nelle posizioni decisive. Per il futuro c'è di bisogno del giusto mix di giocatori d'esperienza e giovani selvaggi".

TIFOSI - Blessin come sempre elogia i tifosi rossoblu': "Quando vediamo dei tifosi così mi vengono i brividi nella schiena e bisogna vedere anche l'anno prossimo con che orgoglio noi porteremo questi colori in campo. Faremo tutto il possibile per raggiungere l'obiettivo e sudare sempre la maglia. Chiudo il campionato con una sconfitta ma sono però orgoglioso di essere l'allenatore di un club eccezionale come il Genoa. Non voglio dire cose a vuoto per acquisire punti, questo lo dico dal cuore. Ora ci vuole un po' di tempo per ricaricare le pile. Analizzeremo cosa fatto bene e cosa migliorare. Parleremo, progetteremo una rosa forte, bisogna convincere i giocatori ad arrivare qui che il Genoa avrà un ruolo di primissimo piano per tornare in A. In Serie B partiremo con la certezza di avere questa gente che ci aiuta e ci dà fiducia e il gruppo 777 che è assolutamente convinto del progetto. La fiducia è al 100% dal presidente e dunque dobbiamo andare tutti insieme su questa strada, dobbiamo continuare a crederci tutti insieme".