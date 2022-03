Genoa, Blessin scuote i suoi ma i precedenti dicono Serie B come Catania, Ancona e Chievo

Il tecnico finora non ha mai vinto in campionato

"L'analisi e' chiara a tutti. I giocatori sono stati grandiosi e abbiamo dominato la partita, porta inviolata ma non abbiamo segnato. Siamo stati molto sfortunati in molti casi! I tifosi sono stati di nuovo incredibili. Grazie . Si riparte domenica! Forza Genoa". L'allenatore del Genoa Alexander Blessin ha postato sul suo profilo Instagram un suo giudizio all'indomani del pareggio con l'Empoli, il sesto consecutivo da quando e' subentrato sulla panchina rossoblu'.

SCORE - Con Blessin sono state realizzate appena due reti, utili per pareggiare contro Salernitana e Venezia. Anche ieri è mancata la qualità nelle conclusioni: da 7 tiri nello specchio e 9 fuori non è stato raccolto nulla per imprecisione, scarsa cattiveria, magari anche un pizzico di sfortuna. Blessin ha portato sicuramente idee nuove e ha trasmesso energia e convinzione alla squadra, ma i problemi restano tanti. Nella sua gestione il Genoa ha giocato tre scontri diretti (contro Salernitana, Venezia ed Empoli) più la sfida casalinga con l’Udinese: il calendario avrebbe consentito di riaprire il discorso per la salvezza, ma l’assenza di vittorie sembra quasi una sentenza.

PRECEDENTI - Il Genoa finora ha vinto una sola partita, in modo rocambolesco, visto che a Cagliari perdeva 2-0 e ribaltò la sfida nell’ultima mezz’ora. In era recente, dopo 28 giornate un bottino così scarno si era visto solo tre volte: Catania 1983-84, Ancona 2003-04 (addirittura a quota zero) e Chievo 2018-19, tutti poi ovviamente retrocessi. In vista del match contro l'Atalanta, Blessin questa mattina ha guidato la consueta seduta di scarico e iniziato ad analizzare le soluzioni per domenica prossima. Il tecnico si presenterà al Gewiss Stadium senza i due squalificati Rovella e Sturaro, ieri entrambi ammoniti e gia' diffidati, che si vanno ad aggiungere alle assenze conclamate degli infortunati Czyborra, Criscito, Ekuban, Cambiaso, Vanheusden e Piccoli.