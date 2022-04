Genoa, Blessin: “Verona ha grandi qualità nel palleggio e nel possesso palla”

Il tecnico rossoblu' ha presentato il match di domani contro il Verona

Alla vigilia del match contro il Verona, il tecnico del Genoa,Alexander Blessin ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro i gialloblu di Tudor: "I nostri avversari giocano uno contro uno e si mettono a specchio sull'avversario. Non è la squadra che gioca con velocità in contropiede ma hanno delle grandi qualità nel palleggio e nel possesso palla. Cercano di portare molti giocatori in area per essere pericolosi. Se lasciamo loro spazio, hanno qualità, sono bravi palla al piede e possono essere pericolosi. Quello a cui dobbiamo stare molto attenti è non lasciare troppo spazio. Il Genoa deve fare la sua partita e io sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto finora. E i punti potevano essere almeno due in più di quelli incamerati. Ma sono anche orgoglioso di aver acceso questa squadra e ciò che sta attorno. Ma ci sono altri test". Blessin ha ringraziato i tifosi per il sostegno dato in settimana a Pegli: "Quello che hanno fatto è qualcosa di eccezionale. Ci hanno sempre sostenuto allo stadio, ma al campo d'allenamento hanno dimostrato ancora una volta l'attaccamento alla società alla squadra allo staff. Dobbiamo essere contenti di questo è la squadra lo è ed è pure più unita del solito con questo appoggio".