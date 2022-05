Genoa-Bologna, le formazioni ufficiali

Calcio d'inizio alle 17.15

Ultima fermata per il Genoa già retrocesso che a Marassi alle 17.15 si chiude il campionato affrontando il Bologna, reduce da due sconfitte. Il tecnico Blessin punta su Yeboah rifornito da Portanova, Amiri e Gudmundsson. C'è Hernani in mezzo, dietro gioca Hefti. Tante novità per Mihajlovic che schiera un 2005 (Amey) e un 2004, Raimondo, partner in attacco di Barrow (panchina per Arnautovic). Spazio anche a Bardi e Binks, Bonifazi e Dijks