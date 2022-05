Genoa-Bologna, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 17.15 la sfida di Serie A

Genoa-Bologna si gioca questa sera, sabato 21 maggio 2022 alle ore 17.15 per l'ultima giornata di Serie A. Padroni di casa già matematicamente retrocessi ma che vogliono chiudere nel modo migliore possibile davanti al proprio pubblico. Ospiti che non hanno nulla da chiedere alla classifica ma che vorranno fare punti.

L'anticipo dell'ultima giornata di Serie A tra le due squadre sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.