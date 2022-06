Genoa, boom social media: il Grifone nella top 10 delle squadre italiane più popolari

Il Genoa ha vissuto una stagione difficile, culminata con la retrocessione in Serie B. Nonostante la delusione, il popolo rossoblù è sempre stata vicina alla squadra facendo sentire tutta la vicinanza e il colore per concludere al meglio l'annata. Malgrado la caduta nella serie cadetta, il Grifone è nella top 10 delle squadre di calcio italiane più popolari sui social media. Secondo la classifica stilata da Enjoytravel, conteggiando tifosi e follower sui social media, il Genoa è settimo, davanti ad Atalanta , Torino e pure Sampdoria , sopravanzata di tanto anche nella classifica dei presenti al Ferraris.

Nello studio elaborato dal sito di comparazione prezzi specializzato nel noleggio, sono stati analizzati in dettaglio il numero di follower di Instagram e Facebook e le visualizzazioni di TikTok. Insieme al numero di tifosi social, sono stati anche aggiunti il numero di fan “reali”. Sul podio: Inter, Milan e Roma. Numerosi i club che supportano il Grifone in tutta Italia e all’estero come quelli di Londra, Dublino, New York e Toronto. Con un milione di tifosi, il Genoa è una squadra che riceve molto affetto da chi la sostiene, anche sui social. Infatti, il totale tra follower e tifosi è quasi 1.8 milioni. La pagina di TikTok ha invece un totale di più di 10 milioni di visualizzazioni: Instagram: 290mila follower, Facebook: 407mila follower, TikTok: 6mila follower, TikTok #views: 3 milioni di visualizzazioni. Questa la classifica completa: