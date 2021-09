Genoa, Braglia: “Preziosi dice di essere stanco ma poi vuole restare in società”

Il punti di vista di un ex del Grifone

Ex portiere e leggenda della storia del Genoa, Simone Braglia ha commentato il passaggio di proprietà del club rossoblù al fondo americano 777 Partners, del quale si attendono solo i comunicati ufficiali: "E' stata un'epoca di alti e bassi -riporta primocanale.it- dopo tanto entusiasmo iniziale si è piano piano arrivati a risultati scadenti. Ormai era giusto cambiare ma non ho tanta fiducia nei fondi, secondo me hanno caratteristiche diverse da un patron". Braglia ha poi parlato di quella che è stata per 18 anni la dirigenza del presidente Preziosi: "Il momento migliore è stato il quinto posto conquistato con tanta qualità e un grande allenatore come Gasperini. I migliori acquisti sono stati Milito e Thiago Motta, di invece peggiori ce ne sono stati tanti. Mi rimane solamente un dubbio: non capisco come mai Preziosi dica di essere stanco ma poi vuole restare in società."