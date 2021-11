Genoa, Braida non ha dubbi: “Shevchenko diventerà un grandissimo allenatore”

Ariedo Braida non ha dubbi: Andrij Shevchenko è pronto a raccogliere la sfida di portare il Genoa alla salvezza

Inizia a tutti gli effetti l'avventura di Andrij Shevchenko come nuovo allenatore del Genoa. L'ex attaccante ucraino è pronto a fare il suo esordio in quella Serie A che lo ha consacrato su altissimi livelli con la maglia del Milan. Al suo arrivo, nella dirigenza rossonera, c'era Ariedo Braida. Il dirigente ha ricordato una "profezia" fatta al centravanti quando vestiva la maglia del club milanese. Queste le sue parole ai microfoni di Repubblica: "Quando acquistai Sheva gli dissi che avrebbe vinto il Pallone d’Oro e così è stato. È un ragazzo intelligente che ha già accumulato un’ottima esperienza e sono certo che farà molto bene insieme a Mauro Tassotti". Quindi una nuova previsione: "Shevchenko è stato un grandissimo giocatore e diventerà un grandissimo allenatore". I tifosi del Genoa se lo augurano, data la situazione difficile della squadra in classifica, con la zona retrocessione pericolosamente vicina. Primo test la sfida con la Roma.