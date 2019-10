Genoa, buone notizie da Criscito: il capitano può tornare contro il Napoli

Buone notizie per il Genoa di Thiago Motta. Il difensore, nonché capitano del Grifone, Domenico Criscito corre verso il recupero anticipato. Come riportato da Il Secolo XIX, il classe 1986 sta provando ad accelerare i tempi dopo l’infortunio alla coscia sinistra rimediato il 5 ottobre nella sfida contro il Milan.

Stando alle indiscrezioni, il recupero di Criscito procede meglio del previsto con il difensore che, se tutto andrà per il meglio, potrebbe rientrare con una settimana d’anticipo rispetto alle 6 previste in precedenza. A questo punto, l’obiettivo del capitano è quello di essere in campo il 9 novembre nella sfida dei rossoblù contro il Napoli al San Paolo. In caso contrario, il Genoa non correrà rischi con Criscito che farà il suo ritorno dopo la sosta per la Nazionale.