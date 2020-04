Genoa, Burdisso: “Dette tante cavolate su me e Juric, è un grande allenatore”

Per tre anni è stato uno dei pilastri del Genoa. Nicolas Burdisso ha mantenuto un bel rapporto con l’ambiente del Grifone. Attraverso i microfoni del Secolo XIX, il difensore argentino ha voluto fare chiarezza sulla presunta lite con Ivan Juric, suo compagno in rossoblu: “Sono state dette tante cavolate, tra di noi c’è un rapporto di grande stima che continua ancora adesso. Per me è un grande allenatore, lo sta dimostrando con il Verona. Mi spiace che non sia riuscito a farlo con il Genoa, a cui è molto legato sentimentalmente, ma forse questo gli ha reso tutto più difficile”.