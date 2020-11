Genoa, Burgnich: “Sbagliato esonerare Maran”

Il Genoa non sta attraversando un momento favorevole e la panchina di mister Ronaldo Maran traballa. Il Grifone adesso sarà impegnato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali contro l’Udinese. Ai microfoni di Pianetagenoa1893.net Tarcisio Burgnich che ha allenato il Genoa dall’84 all’86 e dal ’97 al ’98 ha detto la sua sulla squadra rossoblu’. «I giocatori sono abbastanza validi, quindi c’è la possibilità di ottenere risultati importanti. A Maran Credo sia giusto dargli tempo. Cambiare un allenatore in questo momento sarebbe un errore. È meglio che lui continui a dirigere questa squadra. Bene o male penso che sarà in grado di uscire da questa situazione».