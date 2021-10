Genoa, caccia al nuovo direttore sportivo: una poltrona per tre

Il Grifone di Ballardini in campionato non ha iniziato benissimo e deve risalire in classifica

Il Genoa avrà un pò di tempo per ricaricare le pile in vista delle prossime sfide di campionato a cominciare con quella contro il Sassuolo in casa. Dopo l'ultima sconfitta contro la Salernitana e i due pareggi con Verona e Bologna, la squadra di Ballardini ha bisogno di riflettere e prendersi il tempo necessario della sosta per lavorare e correggere gli errori fatti. I primi bilanci si faranno a gennaio, ma il Genoa deve iniziare da subito a ottenere di più da sè stesso.

REAZIONE - Il Grifone ha messo in campo finora un aspetto positivo importante, come la capacità di reagire alle difficoltà, come successo nelle rimonte contro Cagliari, Bologna e Verona, ottenendo un totale di 5 punti nelle tre sfide. Oltre a questo, ci sono anche diversi aspetti negativi come la fragilità della difesa. Quella dei liguri è la seconda peggior difesa del campionato, sono 16 i gol incassati in 7 partite. Un altro aspetto negativo è il fatto che il Genoa ha tante difficoltà a condurre la partita, come successo soprattutto con la Salernitana. La squadra di Ballardini infatti non riesce mai a condurre la gara, a dimostrazione di ciò sono i 5 punti conquistati solo ed esclusivamente da situazioni di rimonte.

NUOVO DS - La prima vera scelta dei nuovi proprietari americani di 777 Partners è arrivata con la conferma di Davide Ballardini, nonostante gli ultimi risultati poco esaltanti. Ma a breve dovranno scegliere anche il nuovo direttore sportivo: tra i candidati ci sono Sabatini, Sogliano e Marroccu che era andato via due mesi ed ancora sotto contratto con la società. I tifosi sperano in nomi diversi e più importanti per iniziare un nuovo progetto di crescita, a partire dal prossimo mercato di gennaio, su cui ci sono diverse aspettative che la nuova proprietà cercherà di rispettare per rinforzare la squadra. Il Genoa però fino a quel giorno, dovrà lavorare tanto durante la sosta, iniziando a pensare che non sempre si possono recuperare le partite e che spesso per portare a casa punti la partita bisogna gestirla.