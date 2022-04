Genoa-Cagliari: Blessin senza tre big nel match decisivo

Tanti giocatori out per la gara importantissimo di campionato

Alexander Blessin dovrà fare a meno di tre big per la sfida salvezza odierna contro il Cagliari del suo Genoa. Il mister del Grifone, dopo la conferenza stampa di ieri, ha reso noti i nomi dei giocatori a disposizione per la partita della 34esima giornata di Serie A. Nella lista dei convocati sono tre i big out. Si tratta di Domenico Mimmo Criscito, difensore e capitano rossoblù, Maksimovic e Piccoli.