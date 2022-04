Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali

Sfida salvezza thrilling a Genova

Marassi va in scena un vero e proprio scontro salvezza. Il Genoa si gioca una fetta delle residue speranze di permanenza in Serie A contro il Cagliari. La squadra di Blessin deve vincere per accorciare la classifica. La formazione di Mazzarri potrebbe allontanare in maniera quasi definitiva la zona pericolosa. Calcio d'inizio alle 18