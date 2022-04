Genoa-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18

Genoa-Cagliari si gioca oggi, domenica 24 aprile 2022 alle ore 18 per la 34esima giornata di Serie A. Match dall'importanza vitale per le due squadre, specialmente per i padroni di casa chiamati a vincere per sperare di recuperare punti prezioni in chiave salvezza.

Genoa-Cagliari, le formazioni

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Østigard, Bani, Vasquez; Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Amiri, Ekuban; Destro.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Keita, João Pedro.

Dove vederla

Genoa-Cagliari si disputerà questa sera, domenica 24 aprile 2022 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della partita, valida per la 34esima giornata di campionato, è in programma alle ore 18.00.

Lo scontro salvezza tra le due formazioni sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

I clienti DAZN potranno vedere Genoa-Cagliari in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad. In questo caso occorrerà scaricare prima la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto. In questo modo gli appassionati e tifosi delle due formazioni non si perderanno neppure un attimo dell'importantissimo match.