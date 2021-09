Genoa, Caicedo: “Senza il Covid lo scudetto l’avrebbe vinto la Lazio”

L'ex biancoceleste torna sul suo passato alla Lazio

Felipe Caicedo, alla Lazio è stato per 4 stagioni prima di finire al Genoa. L’ecuadoriano ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radiosei tornando sulla sua avventura biancoceleste: “Rivivere i gol che ho fatto con la maglia della Lazio mi mette i brividi. Ho vissuto dei momenti bellissimi. So che c’è tanto affetto nei miei confronti, me l’hanno sempre dimostrato e mi hanno dato una spinta in più, piano piano mi renderò conto della portata delle emozioni. La Lazio è stata mia storia più importante, sentire l’amore dei tifosi è una roba inspiegabile. Il Covid ci ha colpito nel nostro miglior momento. Eravamo affamati, in fiducia, nessuno c’ha creduto più di noi. Poi è successo quello, ma senza pandemia avremmo vinto lo scudetto. Lo pensano un po’ tutti e non solo io”.