Genoa, Cambiaso: “Voglio la partita perfetta. Il tris di Milito il mio preferito”

Andrea Cambiaso ricorda le partite a cui è rimasto maggiormente affezionato

Andrea Cambiaso è una delle rivelazioni in questa prima parte di stagione. Il centrocampista del Genoa sogna di emergere ancora, come ha raccontato in un'intervista ai canali ufficiali del club ligure: "Le partite preferite di quando ero un semplice tifoso sono due, in entrambi i casi si tratta di derby: il primo quello con il gol di Boselli al 96' e il secondo quello con la tripletta di Milito. Quella vista in tv è ancora un derby, sempre quella con i tre gol del Principe. Quella allo stadio un Genoa-Napoli 3-2 con Lavezzi e Cavani da avversari. La partita preferita da raccattapalle non mi ricordo quale fosse ma ricordo il violino di Gilardino, una grande emozione. Quella da calciatore del Genoa per il momento Cagliari-Genoa, tre punti fondamentali. Invece la partita preferita dell'Italia dico Italia-Belgio all'Europeo, con il gol di Barella. La mia perfetta invece non l'ho ancora fatta, spero che arrivi presto".