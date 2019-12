Genoa, cambio di programma: Ballardini favorito, ma non è ancora fatta

Potrebbe ancora una volta essere Davide Ballardini la soluzione del Genoa. Nonostante le parole non troppo dolci da parte di Enrico Preziosi in passato sul tecnico classe ’64, che già si è seduto sulla panchina del Grifone nel 2010, nel 2013 e nel 2017, il presidente avrebbe scelto di affidarsi proprio al ravennate per ristabilire la situazione in classifica dei rossoblù, reduci dalla scoppola di San Siro per 4-0 contro l’Inter. È l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a rivelare che Preziosi avrebbe contattato Ballardini, ora favorito su Diego Lopez e sul ritorno in sella di Aurelio Andreazzoli, esonerato per lasciar posto alla scommessa Thiago Motta. Tuttavia, non è ancora fatta: Ballardini non è ancora del tutto convinto di accettare, vorrebbe prima confrontarsi col patron per risolvere le incomprensioni del passato.