Genoa, caos per la panchina: Ballardini declina, potrebbe tornare Andreazzoli

Per il Genoa sono ore molto calde per capire chi sarà il successore in panchina di Thiago Motta, che ha perso ogni speranza di rimanere in rossoblù dopo il clamoroso tonfo di San Siro con l’Inter per 4-0. Il primo nome in lizza era quello di Diego Lopez, ex Cagliari, poi però è stato superato dalla concorrenza di Davide Ballardini, pronto a tornare per la quarta volta al Genoa. Si attendeva una sua risposta, sembrerebbe aver del tutto declinato l’offerta, quindi resta il caos per quanto riguarda la panchina del Grifone: si fa il nome anche di Davide Nicola, che vestì la maglia dei genovesi da calciatore, altrimenti si fa strada il ritorno di Aurelio Andreazzoli, il tecnico che aveva iniziato questa stagione. Non ci sono più però il suo secondo Muzzi e il preparato Chinnici, entrambi andati ad Empoli, in Serie B.