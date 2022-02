Genoa, capitan Criscito saluta Pandev: “Mi hai insegnato tanto. Sei una leggenda”

Il capitano saluta l'attaccante andato al Parma

Il Genoa saluta uno dei suoi pilastri. Nelle ultime ore di calciomercato, infatti, il Grifone ha visto Goran Pandev firmare col Parma . L'attaccante macedone, da anni bandiera del club e con un legame speciale con la piazza, ha deciso di proseguire la sua carriera altrove, addirittura scendendo di categoria in Serie B. Una decisione che ha visto anche la reazione dei compagni di squadra e amici, come nel caso di Domenico Criscito . Il capitano rossoblù ha scelto la via social per mandare un ringraziamento speciale al collega.

LEGGENDA - "Voglio dirti solo grazie perché mi hai insegnato tanto in campo e fuori...", ha scritto Criscito in un post su Instagram. "Tu per me sei LEGGENDA!!! Buona fortuna per tutto amico mio, ci mancherai!!!!". Parole accompagnate anche da alcune emoticon con dei cuori e una foto che ritrae Pandev intento a festeggiare un gol. Un bel messaggio che lascia intendere quanta passione e dedizione il macedone abbia mostrato nel suo tempo al Genoa.