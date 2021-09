Genoa, capitan Criscito: “Tanta rabbia per questa beffa finale”

Parla il difensore del Grifone dopo il 3-3 contro il Verona nel sesto turno di Serie A

Terzo gol dal dischetto consecutivo per il capitano del Genoa Domenico Mimmo Criscito che si è confermato freddo dagli undici metri, ancora una volta. Il difensore del Grifone aveva dato il là alla rimonta dei suoi contro il Verona nel match della sesta giornata. Da 0-2 a 3-2 per i rossoblù che avevano mandato in estasi Marassi. Purtroppo, però, dopo aver creduto nell'impresa, nei minuti di recupero è arrivata la doccia ghiacciata con la rete del 3-3. Un gol che ha lasciato tanta rabbia e delusione mostrata dal centrale sui social con un post Instagram molto chiaro.