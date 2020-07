Genoa, capitan Criscito tiene i piedi per terra: “Ora diamo il 200% e sul derby…”

La lotta salvezza potrebbe aver vistoun primo verdetto: il Genoa si mette in una posizione di vantaggio staccando il Lecce e battendolo nello scontro diretto. Una vittoria ottenuta con grande lotta e carattere, qualità che di certo non sono mancante a capitan Domenico Criscito che ai microfoni del sito ufficiale del Grifone ha commentato il momento della squadra portandosi anche in avanti: al porssimo derby contro la Sampdoria.

Criscito: “Ora dobbiamo dare il 200%”

Sulla vittoria contro il Lecce, Criscito ha commentato: “Sono tre punti fondamentali nella rincorsa alla salvezza, non è stato facile tenere a freno la tensione e riuscire a imporci”, ha detto il difensore ripercorrendo la gara contro i salentini che dopo il vantaggio iniziale si stava concludendo col pareggio che non avrebbe fatto contento nessuno. “Volevamo a tutti i costi questo successo e non abbiamo mai mollato. Bene così”. Infine, sulla prossima gara, per ovvie ragioni molto sentita: “Il derby? Sappiamo che è sempre una partita particolare, naturale che ci teniamo. In questo finale serve mettere dentro tutto ciò che abbiamo, sappiamo che possiamo giocare meglio. Ci aspettano degli incontri duri, dobbiamo dare il 200%“.

