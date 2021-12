Genoa, c’è un nome nuovo in attacco per il mercato di gennaio

Le mosse del Grifone

Il Genoa è pronto ad attuare una rivoluzione sul mercato. A gennaio saranno diverse le operazioni che la nuova proprietà effettuerà per dare a mister Shevchenko ogni mezzo per lottare per la permanenza nella massima serie. La rosa è da sfoltire dato che 34 elementi ad oggi sono davvero troppi, ma allo stesso tempo è da migliorare con una lunga lista di noi in agenda.

L'obiettivo del Grifone è quello di adattare la squadra al modulo ideale del tecnico, ovvero il 4-3-3. In tal senso, quindi, servono elementi idonei per il tridente offensivo. Il Genoa sta cercando di stringere i tempi per Younes, in prestito all’Eintracht, ma accelera anche per l’atalantino Piccoli vero nome nuovo per il reparto avanzato. Sempre dalla Dea di Begamo potrebbe arrivare anche Miranchuk. L'alternativa resta Castillejo in uscita dal Milan.