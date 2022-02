Genoa, che sfortuna Criscito: nuovo problema muscolare

ll capitano del Grifone di nuovo out

Come riportato dall'ANSA, il difensore del Grifone sarà ancora assente nella squadra di mister Blessin. Si tratta di un brutto colpo per il capitano che da poco era tornato in gruppo tanto da guadagnarsi la convocazione contro la Salernitana dopo un lungo stop. Criscito si era fatto male contro l'Atalanta nell'ultima gara prima di Natale ma non aveva potuto seguire la terapia riabilitativa in quanto positivo al Covid e dunque in isolamento rimanendo per questo indisponibile per tutto il mese di gennaio sino ai primi di febbraio.