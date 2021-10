Genoa, col Sassuolo la spinta dei tifosi per vincere contro tutte le difficoltà

Il Grifone in cerca dei primi tre punti in casa

FORMAZIONE - In un Ferraris che si prevede pieno di tifosi rossoblù, il Genoa tenterà di tornare alla vittoria, nonostante alcune difficoltà e un infermeria piena. Fuori infatti per infortunio ci sono Maksimovic, Sturaro, Vanheusden, il giovane Serpe e da poco anche Bani, che sarà di nuovo out, dopo aver recuperato da un infortunio muscolare; in difesa anche Vasquez non sarà disponibile per i 90 minuti contro i neroverdi; il messicano sta tornando dall'esperienza con la sua Nazionale. Per quanto riguarda i disponibili, recuperato Masiello che sembra pronto a tornare titolare. Oltre a lui tornano anche Destro e Caicedo con l'ex Lazio che potrà finalmente esordire con la nuova maglia. Per la squadra ligure rimane però una grande emergenza in difesa con solo Criscito e Biraschi arruolabili e Masiello non al 100%. Ballardini nel reparto più debole della squadra ha il maggior numero di assenze. Fin qui il Genoa infatti ha subito davvero tanti gol, non da squadra di Ballardini; il tecnico infatti ha sempre fatto della difesa un suo punto di forza, che ora ha bisogno di ritrovare e aggiustare.