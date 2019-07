Genoa, colpo dalla Bundesliga: ecco Kamada

Sarà Kamada il nuovo rinforzo per l’attacco del Genoa: il trequartista è atteso tra domani e lunedì in Italia.

Il Grifone ha chiuso per l’ormai ex calciatore dell’Eintracht Francoforte Daichi Kamada pronto a fare il suo sbarco in Serie A. Nelle prossime ore, infatti, stando a quanto riporta Skyu Sport, è previsto l’arrivo del trequartista giapponese che firmerà il suo nuovo contratto con il Genoa. Nell’ultima stagione, il giapponese ha vestito la maglia del VV Sint-Truiden, club belga con cui ha totalizzato 36 presenze condite da 16 gol e 9 assist.