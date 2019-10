Genoa, colpo di scena: Pioli è il favorito per la panchina, Andreazzoli verso l’esonero

Destinato alla Sampdoria, con anche voci sul Milan, Stefano Pioli potrebbe finire dall’altra sponda di Genova, e quindi al posto di Aurelio Andreazzoli al Genoa. Infatti, stando alle ultime news, il presidente dei rossoblù Enrico Preziosi non sarebbe rimasto soddisfatto della prestazione della sua squadra contro i rossoneri di Giampaolo nell’ultimo turno di Serie A, per questo si prospetta cambio in panchina. È stato contattato l’ex mister di Lazio, Fiorentina e Inter – fra le altre – che, secondo Sky Sport, avrebbe dato la propria disponibilità e la priorità al Grifone. Un vero e proprio colpo di scena, dal momento in cui sembrava fatta per guidare i blucerchiati. Ora, invece, dovranno puntare su Beppe Iachini, molto amato dalla tifoseria.