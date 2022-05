Genoa, con la retrocessione Blessin può dire addio

Futuro da decidere per il tecnico del Grifone

Una salvezza ormai molto difficile per il Genoa , specie dopo il derby perso contro la Sampdoria. L'ultima parola, però, non è ancora detta anche se alcuni rumors sull'ambiente rossoblù parlano di già di futuro e di cambiamenti in vista.

Come riportato nelle scorse ore da TMW, a cui hanno fatto poi eco anche altri media, il destino del Grifone e del suo allenatore passa dalla permanenza in Serie A. In tale ottica il futuro del tecnico Alexander Blessin che, indipendentemente da come finirà la stagione, ha comunque fatto un grande lavoro, potrebbe essere in discussione. Il tedesco potrebbe lasciare il club rossoblà in caso di retrocessione in Serie B. Su di lui ci sarebbe il forte interesse dello Standard Liegi. Un club non casuale dal momento che, ormai da un paio di mesi, la società è entrata a far parte della serie di club controllati 777 Partners proprietaria appunto anche del Genoa.