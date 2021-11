Genoa, cosa bolle in pentola? Sui social arriva un messaggio misterioso…

Curioso post social del club ligure che ha destato grande curiosità tra i tifosi genoani e in generale tra gli appassionati di calcio

Il conto alla rovescia è iniziato. Il Genoa , con un misterioso messaggio sui propri canali social, ha destato la curiosità dei suoi tifosi e di tutti gli appassionati del mondo del pallone. Dopo l'arrivo della nuova proprietà, quello del tecnico Shevchenko e la presentazione del neo presidente Zangrillo , pare che 777 Partners abbia altre sorprese per i fan rossoblù.

Infatti, sia su Instagram che su Twitter, il club ha voluto pubblicare un particolare messaggio davvero misterioso che dà appuntamento alla giornata di domani, 26 novembre 2021: "Qualcosa di nuovo sta arrivando. Restate connessi!", ha scritto in inglese il club.

Poche parole che hanno fatto esplodere la curiosità e la fantasia del popolo del Grifone che nei commenti sembra proprio non stare più nella pelle. Tra chi si aspetta qualche annuncio di mercato e chi, invece, ironicamente chiede i tanto attesi 3 punti in campionato che non arrivano da diverso tempo.