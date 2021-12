Genoa, Criscito: “Bisogna solo chiedere scusa ai tifosi”

Il capitano rossoblu' ha inviato un messaggio ai tifosi delusi dopo il ko nel derby

Il giorno dopo la sconfitta nel derby contro la Sampdoria, il capitano del Genoa Mimmo Criscito ha mandato un messaggio chiaro al popolo rossoblu' molto deluso per il risultato negativo e anche per la classifica che si fa preoccupante: "Bisogna solo chiedere scusa ai nostri tifosi per questa classifica. Ci prendiamo tutte le nostre responsabilità, io in primis". Così Criscito, attraverso i social. La proprietà americana comunque ha anche cercato di rassicurare i tifosi promettendo una rivoluzione a gennaio con rinforzi di primo livello per mister Andriy Shavchenko al quale è stata rinnovata la fiducia. "La squadra sarà rivoluziona a gennaio e sicuramente sarà migliorata con acquisti importanti da affidare al tecnico Andriy Shevchenko che è il nostro allenatore per il futuro. Crediamo che si farà un buon lavoro che ridarà lustro alla storia di questo club" ha detto il GM Josh Wander.