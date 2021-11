Genoa, Criscito chiede la scossa: “Parole servono a poco…”

Il capitano del Grifone non è contento dei recenti risultati dei suoi

Una vittoria che manca ormai dal lontano 12 settembre, quando il Genoa era riuscito ad avere la meglio sul Cagliari in rimonta. Non ci sta Domenico Mimmo Criscito, capitano del Grifone, che dopo il pareggio per 0-0 contro il Venezia, ha affidato al suo profilo Instagram un pensiero sulla difficile situazione dei rossoblù.