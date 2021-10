Genoa, Criscito: “Ci manca la vittoria. 4 gol su rigore? Vanno segnati…”

Il difensore e capitano del Grifone commenta il pareggio contro lo Spezia

Un rigore realizzato, il quarto in questo campionato, che ha permesso al suo Genoa di portare a casa un punto prezioso contro lo Spezia. Domenico Mimmo Criscito è contento a metà dopo il turno infrasettimanale del Grifone e ai microfoni di Genoa Channel racconta le sue sensazioni tra soddisfazione personale e rammarico per il mancato successo che non arriva ormai da tempo.