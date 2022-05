Genoa, Criscito: “D’accordo con Zangrillo, meritiamo la B”

Le parole del capitano del Genoa dopo l'amara sconfitta di Napoli

Il capitano del Genoa, Mimmo Criscito ha parlato dopo la partita contro il Napoli ai microfoni di DAZN: "Al Maradona fatta mezzora ad alto livello, ma se non segni si fa dura. Noi abbiamo sbagliato tanto, il Napoli invece no e siamo stati battuti. Questo è un pomeriggio che non dimenticheremo mai per questa retrocessione che non è maturata oggi ma per gli errori del passato. Io ho un anno di contratto ma se la società mi chiederà altro ne discuteremo. Quando si cambiano tre allenatori in una stagione, vuol dire che le cose non sono andate bene. Sono d'accordo con il presidente Zangrillo quando dice che la squadra merita la B ma non i tifosi sempre presenti. Questa tifoseria è stata sempre eccezionale, ci hanno sempre dato una grossa mano in casa e fuori i nostri sostenitori, davvero fantastici".