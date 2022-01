Genoa, Criscito durissimo: “Non buttiamo tutto nella me**a”

Il pensiero social del capitano del Grifone dopo la sconfitta contro lo Spezia

MESSAGGIO - "In questo caso le strade sono 2.. O si molla e buttiamo tutto nella merda o si continua a lavorare cercando di uscire da questo momento", le parole di Criscito. "Lo so, è dura per tutti ma io preferisco la seconda. Dispiace tanto per tutti i tifosi che in ogni partita in casa e in trasferta ci sostengono nonostante tutte le difficoltà del momento. Oggi non ci sono scuse riguardo la prestazione che secondo me è stata vergognosa e ci prendiamo tutte le responsabilità. Responsabilità che tutti dobbiamo assumerci e lavorare su errori che commettiamo in campo e fuori.. testa alta e lottiamo da grifoni".