Genoa, Criscito: “Lottiamo da veri Grifoni. Pandev è un ragazzino”

La rivelazione del sabato di Serie A è indubbiamente il Genoa. Il Grifone si è reso protagonista dell’impresa di battere il Napoli in casa. Decisiva una doppietta di Goran Pandev, ex della partita. Quella di ieri è la terza vittoria della squadra ligure e ora la formazione di Davide Ballardini si avvicina alla top 10.

GRIFONI

Il capitano Domenico Criscito ha analizzato il momento magico che sta attraversando insieme ai suoi compagni attraverso i canali ufficiali del club: “I risultati parlano. Abbiamo difeso molto bene. Sappiamo che il Napoli ha dei grandi campioni che possono risolvere la partita da un momento all’altro. Dovevamo rimanere concentrati al massimo. Peccato per il gol subito ma questo è il calcio. L’importante è la vittoria e siamo molto contenti. Non solo stasera abbiamo fatto una grande gara. Sono un bel po’ di partite che si lotta da Grifoni e poi il risultato arriva in secondo piano. Se poi arriva una vittoria siamo tutti contenti. I tifosi chiedono di lottare da Grifoni e penso che lo stiamo facendo e stiamo ottenendo i risultati che vogliamo. Pandev? Goran è un ragazzino. E’ un esempio per i più grandi e per i più giovani. A parte i due gol un ottimo lavoro e per noi è un valore aggiunto”.