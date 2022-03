Genoa, Criscito non va al Toronto e resta fino a fine stagione

Notizia che fa felici anche i tifosi rossoblu'

Non andrà al Toronto il difensore del Genoa Mimmo Crscito come sembrava ormai tutto fatto. Il capitano rossoblù, ha deciso di rimandare il proprio passaggio ai canadesi per rimanere al fianco della squadra, ancora in corsa per una sempre più complicata salvezza. Criscito è fuori causa dallo scorso dicembre, quando il Genoa giocò contro l'Atalanta. Da allora è stato convocato solamente per la gara interna contro la Salernitana. Un gesto significativo da parte del capitano in questo momento complicatissimo. Naturalmente felici anche i tifosi del Grifone per la decisione del capitano.