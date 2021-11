Genoa, Criscito: “Ottimo primo tempo poi blackout. Dobbiamo dare di più”

L'analisi del capitano del Grifone dopo il 2-2 di Empoli

Il difensore del Genoa Mimmo Criscito ha commentato il 2-2 contro l'Empoli. "Abbiamo giocato un ottimo primo tempo ma poi nella ripresa c'è stato un blackout e l'Empoli ha ribaltato il punteggio. Ci teniamo stretto il punto anche se si poteva vincere stasera. Di positivo c'è che quando andiamo sotto siamo bravi a recuperare con cuore e carattere. Purtroppo non possiamo lasciare punti in giro come stasera. Adesso abbiamo un filotto di partite difficili ma dobbiamo dare molto di più".