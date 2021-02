Genoa, Criscito: “Peccato per il mio infortunio. Oggi punto importante”

Il Genoa non ripete la vittoria ottenuta nell’ultimo turno contro il Napoli, ma esce da Torino con un buon risultato. Infatti lo 0-0 vale comunque un punto importante in classifica, tenendo a distanza di sicurezza una diretta concorrente per la salvezza come il Toro.

SODDISFATTO

Il capitano e terzino del Genoa Domenico Criscito è uscito dal campo anzitempo per un infortunio, ma sui social si gode il risultato: “Mi è dispiaciuto uscire dopo 15 minuti per infortunio alla caviglia. Spero nulla di grave ma voi siete stati grandi. Come sempre avete lottato su ogni pallone e abbiamo portato a casa un punto importante”.