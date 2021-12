Genoa, Criscito positivo al Covid: l’annuncio sui social

Il capitano del Genoa ha contratto il Covid per la seconda volta

Non c'è pace in casa di Domenico Criscito dove dopo la positività dei figli e della moglie, che nelle scorse ore ha dato alla luce la piccola Alice, si deve fare i conti con un altro contagio da coronavirus, il suo. Infatti, il capitano del Genoa ha annunciato via Instagram di aver contratto nuovamente il virus pandemico dopo essere risultato già positivo un anno fa.

MESSAGGIO - "Dopo bambini, moglie e tata, non poteva farsi scappare anche me", ha scritto il difensore del Grifone con tante emoticon arrabbiate in una storia social. "Maledetto Covid.. dopo essere stato positivo un anno fa e dopo aver fatto due dosi di vaccino è tornato a rompere le palle a me...".