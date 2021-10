Genoa, Criscito: “Possiamo mettere in difficoltà chiunque. Infortunio? Torno…”

Parla il difensore del Grifone

INFORTUNIO - "Ho la caviglia un po’ gonfia ma farò di tutto per esserci col Sassuolo", ha esordito Criscito . "Non devo star fuori un mese, per fortuna molto meno. Ho solo un po’ di dolore ma va bene".

CLASSIFICA - Sull'inizio di campionato e la posizione in classifica dei suoi, il capitano rossoblù ha detto: "Nel gruppo quando si perde c’è sempre un po’ di amarezza e tristezza. Siamo però consapevoli della nostra forza e dobbiamo tirarla fuori. Siamo una squadra composta da un mix di gioventù ed esperienza e saremo capaci di uscire da questa situazione che non è tragica ma non è nemmeno quella che volevamo. Abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, adesso però i punti iniziano a pesare e dovremo fare prestazioni importanti".