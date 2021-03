Genoa, Criscito: “Ricordo quando la polizia entrò a Coverciano. Periodo più delicato della carriera”

L’esterno e difensore del Genoa Mimmo Criscito ha parlato tramite la trasmissione di Sky Sport La giovane Italia, tornando a raccontare anche alcuni suoi episodi sul passato: “Io ho esordito in A con la Juve, 5-1 contro il Livorno. Prima di quell’esordio avevo già fatto la mia prima gara con il Genoa a 16 contro il Cosenza, Marassi pieno nonostante fossimo già retrocessi. Mi ricordo che non ho dormito la sera e continuavo a cantare i cori”. Non manca un ricordo sui contorti fatti giudiziari che hanno coinvolto Criscito nel 2012: “E’ entrata la polizia a Coverciano perchè ero indagato per calcioscommesse ed è stato il periodo più delicato della mia carriera. Ho avuto la fortuna di avere una moglie straordinaria, così come i miei genitori e i miei amici che mi sono stati vicini dato che stavo subendo un’ingiustizia. Sono momenti che però aiutano a crescere”.