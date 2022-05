Genoa, Criscito: “Rigore sbagliato con la Samp lo porterò dentro per sempre. Sul Toronto…”

Parla il capitano del Grifone

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Domenico Mimmo Criscito , difensore e capitano del Genoa , che in una settimana si è ritrovato a vivere le emozioni più importanti, forse, della sua vita, almeno quella sportiva. Dal rigore fallito nel derby con la Sampdoria, a quello della vittoria segnato contro la Juventus.

MOMENTO DIFFICILE - Sul suo stato dopo il rigore sbagliato nel derby: "La mia famiglia mi ha aiutato tanto. Solo mia moglie e di ragazzi sanno come io mi senta quando perdo e questa settimana sono stati fantastici, soprattutto mia moglie Pamela. Mi ritengo fortunato ad avere incontrato una donna come lei. Io la reputo come la cosa più importante del mondo. È la mia forza. Devo tanto a mia moglie e ai miei figli. Nei momenti difficili cerco di non farmi vedere nervoso da loro, anche se a volte è difficile e soprattutto Pamela sa quanto io soffra. Ma è brava a sopportarmi e supportarmi".