Genoa, Criscito: “Siamo uniti con Ballardini. Per la 500esima da professionista vorrei…”

Parla il difensore e capitano del Grifone

IMPORTANTE - La prossima sfida contro l'Empoli potrebbe già essere decisiva per il cammino della squadra: "Penso che il Genoa sia una squadra competitiva, ha ottimi giocatori. E ha carattere, lo ha dimostrato con le rimonte che è riuscita a fare anche in circostanze molto complicate. Però i punti in classifica sono solo 8, serve una vittoria già a partire da venerdì a Empoli". E ancora sulla squadra: "Cosa ci manca per essere competitivi? La vittoria, ci manca la vittoria. Ci darebbe punti e morale, ci darebbe la spinta per iniziare a risalire in classifica e piazzarci in alto, dove il Genoa merita di stare. Tante volte in questa prima parte di campionato l’abbiamo sfiorata, con il Verona e con il Sassuolo ci siamo andati vicino dopo una gran rimonta: non siamo stati fortunati, abbiamo anche commesso errori ma abbiamo dimostrato di potercela fare. Ora dobbiamo essere concreti".