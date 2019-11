Genoa, Criscito: “Thiago Motta ha idee chiare, spero abbia un grande futuro… qui!”

Non un inizio brillante di campionato per il Genoa, che ha dovuto anche cambiare allenatore: Thiago Motta al posto di Andreazzoli. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il capitano, Domenico Criscito, conscio che le cose possono e devono migliorare: “Periodo difficile anche per me, essendo stato infortunato, ma ora sono pronto e non vedo l’ora di tornare in campo. Dispiace per l’esonero di Andreazzoli, perché ha dato il massimo; ora c’è Thiago Motta, che ha portato le proprie idee e ha debuttato bene. Con l’Udinese è stata una partita negativa, ma siamo sulla strada giusta. Sono stato suo compagno di squadra, mi fa strano ora chiamarlo mister. Ha idee chiare, non gli piace buttare via la palla, credo abbia un grande futuro e speriamo possa averlo qui con noi. Il derby? Sì, si avvicina, ma prima ci sono altre gare importanti. Ci penseremo quando sarà il momento…”.